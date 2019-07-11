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Отставки и назначения

Развожаев стал 20-м выпускником "школы губернаторов", возглавившим регион

Михаил Развожаев ранее был назначен на пост врио губернатора Севастополя
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев Антон Ваганов/ТАСС
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Михаил Развожаев, которого президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Севастополя, прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом. Об этом сообщил ТАСС директор ВШГУ, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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"Михаил - выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые созданы по решению президента на базе Высшей школы государственного управления, эти курсы некоторые СМИ прозвали "школой губернаторов". Михаил уже 20-й руководитель региона из числа наших резервистов, конечно, меня радует, что наши выпускники получают такие высокие назначения", - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что Развожаев являлся врио главы Хакасии. "Ему (на этом посту - прим. ТАСС) были поставлены четкие задачи, с которыми он прекрасно справился", - сказал Комиссаров. "В последнее время он возглавлял исполком ОНФ, я как сопредседатель центрального штаба Народного фронта хотел бы поблагодарить его за активную работу", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в четверг глава государства подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияОвсянников, Дмитрий ВладимировичКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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