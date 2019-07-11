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Отставки и назначения
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Новый врио главы Севастополя Развожаев в ближайшее время прибудет на новое место работы

Михаил Развожаев воспринимает назначение как "ответственную задачу"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Михаил Развожаев, назначенный врио главы Севастополя, в ближайшее время прибудет на новое место работы.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

"В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что воспринимает назначение как "ответственную задачу" и надеется оправдать "высокое доверие" главы государства.

"Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев", - добавил он.

Теги
РоссияОтставки и назначенияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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