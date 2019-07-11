"Единая Россия" в Севастополе настроена на конструктивный диалог с Развожаевым

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Единороссы в Севастополе настроены на конструктивное взаимодействие с новым временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Развожаевым и считает, что городу нужна единая команда управленцев. Об этом заявил журналистам секретарь севастопольского регионального отделения единороссов Дмитрий Саблин, комментируя отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначение Развожаева.

"Работа на благо города заключается не в громких лозунгах и шумных акциях. Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьезных перемен не добиться", - подчеркнул Саблин. Он убежден, что Севастополю, на который "смотрит весь мир", нужны "не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнет работу, которая должна была быть сделана раньше".

"Президент прислушался к нашим выводам, будем оправдывать его доверие", - сказал секретарь регионального отделения партии, заверив, что "Единая Россия" настроена исключительно на конструктивный диалог и взаимодействие с Михаилом Развожаевым". "Работаем", - заключил Саблин.

Новая команда

Саблин добавил, что Севастополю нужны перемены и новая команда.

"Работа на благо города заключается не в громких лозунгах и шумных акциях. Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьезных перемен не добиться. Севастополю, на который смотрит весь мир, нужны не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнет работу, которая должна была быть сделана раньше", - сказал Саблин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе, врио главы региона назначен Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года глава государства назначил Развожаева врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года он был замглавы Минкавказа.