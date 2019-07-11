Тимофеева: врио главы Севастополя Развожаев сможет выстроить диалог власти и жителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев сможет выстроить диалог между населением и властью. Такое мнение ТАСС выразила член Совета Федерации РФ от Севастополя Ольга Тимофеева.

"Самое важное - он сможет выстроить диалог с городом, с людьми, которые хотят работать и могут работать", - сказала Тимофеева.

По ее словам, с Дмитрием Овсянниковым, который подал в отставку с поста губернатора, не всегда было просто работать.

"Полагаю, что Развожаев как опытный политик, как человек, связанный с работой над реальными задачами, понимающий всю ответственность за реализацию прежде всего ФЦП, нацпроектов, подойдет к вопросу развития Севастополя со всей ответственностью. Я считаю, что для нас произошло знаковое событие, которое действительно опять вдохновит на хорошее, позитивную работу", - отметила Тимофеева.

Она считает, что с новым руководителем Севастополь ждет развитие. "У нас будет реальная работа, реальная надежда, что задачи, которые были поставлены в 2014 и 2015 году президентом, будут решаться. Это самое важное, потому что город ждет развитие, появление новых рабочих мест, три большие больницы предстоит построить", - сказала сенатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.