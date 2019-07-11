Представитель Крыма: Украина продолжает нарушать права жителей полуострова

ЖЕНЕВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Киев продолжает нарушать права крымчан, в частности, право на свободу передвижения и на снабжение водой, несмотря на избрание президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС член Общественной палаты Российской Федерации и Республики Крым Иван Абажер.

Он участвует в проходящей в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). В своем выступлении на сессии Абажер привлек внимание мировой общественности к нарушениям Киевом прав крымчан.

"Мы считали, что со сменой украинского руководства поменяется ситуация. Но сегодня мы видим, что нынешнее руководство Украины не намерено устранять недостатки и ошибки предшественника по отношению к крымчанам", - сказал Абажер. Он отметил, что приехал в Женеву, чтобы рассказать мировому сообществу о вопиющих фактах нарушения Киевом прав жителей Крыма на свободу передвижения и на получение воды по Северо-Крымскому каналу. "В Общественной палате Республики Крым мы ведем мониторинг арестов крымчан на территории Украины. Арестовано около 20 человек", - подчеркнул собеседник агентства, отметив что "ограничение свободы передвижения "ведет к невозможности воссоединения семей, посещения родственников на Украине, так как люди могут быть подвергнуты уголовному преследованию, если их политические взгляды не совпадают с официальной политикой киевского режима".

Абажер расценил в выступлении в СПЧ перекрытие Киевом в апреле 2014 года подачи воды из Днепра на Крымский полуостров как "форменный геноцид со стороны киевского режима". "Отсутствие достаточного количества воды привело к экологическим проблемам в Армянске и на севере Крыма, где в основном проживают украинцы-переселенцы с Украины 50-х годов прошлого века и их потомки", - сказал он.

Представитель общественности Крыма призвал СПЧ "рассмотреть на очередной сессии проблемы, затрагивающие жизненно важные права более 2 млн крымчан". Абажер сообщил ТАСС, что крымчане продолжат поднимать тему нарушения Украиной их прав в ОБСЕ и на других международных площадках.

Совет ООН по правам человека рассматривает на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году. В его составе 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.