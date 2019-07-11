Заксобрание Севастополя надеется на сотрудничество с новым главой города

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева рассчитывает, что с приходом Михаила Развожаева, назначенного врио главы города, наладится взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти в этом субъекте.

"Мы надеемся, что новый глава сможет дать импульс развитию города и обеспечить тесное сотрудничество с исполнительной властью", - сказала Екатерина Алтабаева ТАСС.

Она охарактеризовала отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти города как сложные. "Последнее время пытались лишить законодательную власть возможности исполнять свои функции. Но эта власть избрана народом, мешать ей осуществлять свои полномочия - неправильно", - отметила Алтабаева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.