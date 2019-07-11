Турчак: "Единая Россия" вместе с Развожаевым будет работать на благо Севастополя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает закономерной отставку с поста губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и обещает поддержку временно исполняющему обязанности главы города Михаилу Развожаеву, чтобы "вместе работать на благо Севастополя".

"На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств, крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей", - отметил Турчак в беседе с журналистами в четверг. "К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы", - заявил он, назвав отставку губернатора Овсянникова в таких условиях "абсолютно закономерной".

По мнению Турчака, сейчас перед Развожаевым "стоит большое количество важнейших задач, главная из которых - улучшение качества жизни севастопольцев". "Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь, нужно слушать и слышать людей, внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперед", - убежден он.

"Это основная цель "Единой России" в городе-герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя", - заверил секретарь генсовета единороссов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе, врио главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен главой государства врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.