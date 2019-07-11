Нового врио губернатора Севастополя представят местным депутатам и чиновникам 12 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев, как ожидается, будет представлен депутатам, общественникам и представителям властей города 12 июля, сообщил ТАСС источник во властных структурах города.

"Завтра в середине дня предполагается представление врио губернатора Развожаева", - сказал собеседник.

Эту информацию ТАСС подтвердил еще один источник.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Он пообещал прибыть на новое место работы в ближайшее время, отметив, что воспринимает назначение как "ответственную задачу" и надеется оправдать "высокое доверие" главы государства.