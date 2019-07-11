Правительство Севастополя может отправиться в отставку вслед за губернатором

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя может быть отправлено в отставку вслед за губернатором, как это было при прошлой смене руководства города, сообщил ТАСС заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Кулагин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.

"В нашем законе написано, что при вступлении в должность губернатора правительство подает в отставку", - сказал Кулагин.

При этом он не пояснил, действует это требования для тех, кто утвержден в должности губернатора, или также распространяется на начало работы временно исполняющих обязанности. Ранее сообщалось, что в 2016 году Овсянников, который стал временно исполняющим обязанности после отставки губернатора Сергея Меняйло, отправил в отставку правительство в течение нескольких дней, за короткий период сменились чиновники на ключевых постах, в том числе - заместители губернатора.

"По опыту мы видим, что новый губернатор может в инициативном порядке приступить к формированию нового правительства. При этом врио губернатора может оставить и тех, кто работает сейчас", - уточнил собеседник.

Депутат отметил, что даже если правительство будет отправлено в отставку, чиновники продолжат работать, пока не приступят к обязанностям те, кто их заменит. Кулагин также сказал, что в настоящее время значительная часть чиновников, в том числе на постах вице-губернаторов, находится в статусе исполняющих обязанности.