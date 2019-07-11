Эксперты: назначение Развожаева прекратит конфликт ветвей власти в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Назначение Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя позволит прекратить конфликт между исполнительной и законодательной властями, который тормозит развитие города. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку 42-летнего Дмитрия Овсянникова, который руководил Севастополем с 2016 года. Временно исполняющим обязанности главы региона стал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев.

Овсянников был первым избранным губернатором города после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Именно прямые выборы губернатора были одним из основным требований, на которых настаивала общественность при губернаторе Сергее Меняйло, который возглавлял город с 2014 по 2016 год. Однако через три года работы к команде Овсянникова появились претензии, следствием которых стали конфликты при принятии бюджета города и программ развития, а также бойкотирование решений администрации. Все это происходило на фоне отставания при реализации в городе федеральной целевой программы.

Антикризисный менеджер

Новому главе Севастополя придется работать в городе федерального значения, где накопилось немало проблем и наблюдается затяжной конфликт между исполнительной и законодательной властями. Основным оппонентом Овсянникова являлся бывший "народный мэр", а ныне депутат городского законодательного собрания Алексей Чалый, к мнению которого прислушиваются депутаты.

Острее всего противостояние Овсянникова и Чалого проявилось при принятии бюджета на 2018 и 2019 годы. В декабре прошлого года ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара привела к публичному конфликту между заместителем губернатора Ильей Пономаревым и Чалым, который, по данным местных СМИ, вложил собственные средства в реализацию проекта. Сам Овсянников зимой говорил в интервью ТАСС, что из-за конфликта между ветвями власти не были приняты генеральный план Севастополя и план приватизации городского имущества, что тормозит развитие региона.

На фоне этих проблем о возможной отставке Овсянникова говорили как в регионе, так и за его пределами, однако сам он опровергал такой шаг или уходил от ответа.

Как считают опрошенные ТАСС политологи, в условиях такого конфликта городу необходим антикризисный менеджер.

"Развожаев - это очень мощная фигура, человек прошел "Школу губернаторов". В Хакасии он за два месяца получил огромный авторитет у жителей. Они бы с удовольствием проголосовали за него как за губернатора, но выборы уже были назначены, уже шли, и он не мог в них участвовать", - рассказал ТАСС политолог, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев, добавив, что Развожаев - это "человек-дело".

С ним согласны и другие политологи. Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский назвал нового врио губернатора Севастополя "специалистом по непростым регионам".

"Когда Развожаев был назначен врио главы Хакасии, в регионе были проблемы: сибирский регион, канун зимы. Справился конструктивно, вне политической повестки, у него была значительная поддержка населения. До этого [был] опыт работы в Северо-Кавказском федеральном округе (Развожаев в 2014-2018 годах был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа - прим. ТАСС), где масса социальной проблематики. Его назначение не удивляет: если обсуждать стиль и способы принятия решения Развожаева, то это конструктивный подход вне конфликтов и лишнего политиканства", - уточнил Потуремский.

Вернуть доверие и объединить горожан

По мнению экспертов, в первую очередь Развожаеву необходимо создать команду и восстановить доверие к власти. Как отмечает директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета, кандидат политических наук Иван Чихарев, новому врио губернатора "нужно будет прежде всего сплотить вокруг себя и элиты, и группы общественности".

"Это непросто, потому что в Севастополе "варягов" принимают неохотно, учитывая его замкнутую, "оборонительную" политическую культуру. Но придется объединять, потому что без консолидации всех сил на благо развития города ничего не получится", - уверен Чихарев.

В свою очередь Чалый, комментируя назначение Развожаева, заявил ТАСС, что именно "восстановления доверия к власти" ждет от нового врио губернатора.

"Будет восстановлено доверие к власти - подключатся нормальные люди, которые будут вместе работать с губернатором и правительством, будут город развивать", - сказал Чалый.

Решить федеральные задачи

Среди стратегических направлений, по которым Развожаеву предстоит активно работать, эксперты назвали реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, а также национальных проектов. В этом, по мнению собеседников агентства, ему поможет опыт работы в ОНФ.

По последним данным, Севастополь сорвал срок работ по нескольким проектам ФЦП, в том числе по строительству необходимого для города онкологического центра, а в целом исполнение программы в 2018 году составило только 61%.

Сергей Смирнов, политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология", много лет работающий на выборах в регионах Южного федерального округа, отметил, что "ликвидация отставания в реализации федеральных программ" для нового главы города станет одной из первоочередных задач. Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева уверена, что Развожаев понимает "всю ответственность за реализацию, прежде всего, ФЦП, нацпроектов".

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак напомнил, что "на развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств", однако сейчас по ряду объектов сорваны сроки строительства. Он подчеркнул, что всем представителям власти необходимо "на своем участке делать все возможное, чтобы развивать Севастополь", и заверил, что партия поддержит Развожаева и надеется на сотрудничество.

При этом спикеры отмечают федеральный опыт нового врио губернатора. "Он руководил исполкомом ОНФ с огромным количеством задач, хорошо справлялся, многое обновил, запустил много проектов", - сказал Матвейчев.

По мнению Чихарева, опыт работы в руководстве ОНФ поможет Развожаеву отстроить работу местных чиновников таким образом, чтобы они были в состоянии более эффективно выполнять поручения президента. Он уверен, что в числе первоочередных задач будут "исполнение ФЦП, доработка того, что не было сделано по майским указам, социально чувствительная проблематика - дворы, дороги, образование здравоохранение, безопасность и так далее".

"У него есть многое, чтобы помочь Севастополю выровняться до уровня других российских регионов. Регион для нас новый, всего пять лет в составе России. Люди жили по другим стандартам - начиная от госуслуг, заканчивая электронными услугами, и все это надо внедрять. Он это понимает, обладает всем необходимым, чтобы это сделать", - уверен президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Подготовиться к выборам

Собеседники ТАСС отмечают, что смена руководства города произошла в разгар кампании по выборам депутатов Заксобрания Севастополя второго созыва. Как полагает Смирнов, одной из задач нового главы города также станет "создание нормальных условий для проведения сентябрьских выборов в законодательное собрание".

Чалый выразил уверенность, что смена руководства города позитивно скажется на ходе кампании по выборам депутатов Заксобрания. "Думаю, это в значительной степени процесс выборный нормализует", - пояснил бывший "народный мэр".