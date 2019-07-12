Косачев 15 июля обсудит с депутатами из Грузии преодоление кризиса между Москвой и Тбилиси

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ‪сообщил, что 15 июля‬ проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

"С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога", - сказал Косачев ТАСС в пятницу.

Он уточнил, что встреча пройдет в стенах Совета Федерации. От российской стороны в ней также будет участвовать первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

10 июля стало известно, что 15 июля депутаты грузинского парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания, Георгий Ломия, а также их однопартиец Гоча Тевдорадзе отправятся в Москву на переговоры с российскими парламентариями. До этого о готовящемся визите информировала лидер партии и вице-спикер парламента Ирма Инашвили. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил ранее, что проведет встречу с грузинскими парламентариями. Готовность пообщаться с ними также выразил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Антироссийские выпады в Грузии

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию и саму МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей с антироссийскими лозунгами на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.