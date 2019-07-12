Единороссы передадут Развожаеву наказы жителей Севастополя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" в Севастополе передаст временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Развожаеву наказы горожан. Об этом сообщил в пятницу ТАСС секретарь севастопольского регионального отделения единороссов Дмитрий Саблин.

"У нас есть наказы севастопольцев, собранные на встречах. Мы передадим их новому губернатору и будем вместе работать над их выполнением", - сказал он.

Саблин проинформировал, что недавно встречался с Развожаевым, "говорили в том числе о ситуации в Севастополе".

По мнению секретаря севастопольского отделения, врио главы региона "предстоит большая трудная работа: потеряно очень много времени, в значительной степени подорвано доверие людей к власти, люди устали от политических игр, пренебрежения их нуждами". "Севастополь - город, ради которого стоит жить и работать по-настоящему. Мы поможем и поддержим нового губернатора в такой работе", - заверил Саблин.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе, врио главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимал пост руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.