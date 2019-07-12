Полпред президента представит врио главы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в пятницу днем представит в Севастополе Михаила Развожаева, накануне назначенного временно исполняющим обязанности губернатора, сообщили ТАСС в аппарате полпреда.

"Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов представит в Севастополе врио губернатора представителям законодательного органа Севастополя, федеральных и региональных органов власти в 14:00", - сказал представитель полпредства.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом.