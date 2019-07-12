Косачев считает, что обещание Байдена добиваться продления ДСНВ может быть искренним

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев положительно оценил намерение бывшего вице-президента США Джозефа Байдена добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его победы на выборах президента страны.

"Намерение бывшего вице-президента США и очевидного топ-кандидата на президентский пост от демократов (официально это будет ясно через год на съезде партии) Джо Байдена добиваться продления СНВ-3 и вернуть США в иранскую ядерную сделку, конечно же, можно только приветствовать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что действующее сейчас соглашение по СНВ было заключено как раз в период вице-президентства Байдена при предыдущем президенте США Бараке Обаме. "Так что можно предположить, что такое желание может быть вполне искренним, а не только предвыборным ходом", - отметил сенатор.

В четверг бывший вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Нью-Йорке пообещал добиваться продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если он займет пост главы государства.

Есть ли повод для оптимизма?

Однако, как подчеркнул, глава комитета СФ, есть несколько моментов, которые не вызывают энтузиазма по данному поводу. Один из них заключается в том, что Байден практически одновременно провозгласил свое намерение бороться со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", отметил Косачев. Кроме того, как напомнил сенатор, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Байден обрушился с критикой в адрес России и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. "То есть мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США", - полагает парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что именно Байден известен как куратор Украины, при его непосредственном участии "Киев скатился к перманентной гражданской войне, милитаристскому угару и слепой русофобии". Соответственно, как считает Косачев, при президенте Байдене "Украина вряд ли сдвинется в сторону отрезвления", а это автоматически скажется и на отношениях РФ и США.

Также сенатор полагает, что пока сложно говорить о хороших шансах на его победу на выборах. "Несмотря на прочные позиции в американском истеблишменте, среди возрастных и цветных избирателей, а также высокие позиции в рейтингах, тем не менее нынешний американский лидер имеет все основания считать Байдена удобным кандидатом. В год выборов ему будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут раскручены его оппонентами", - считает Косачев.

Вместе с тем сенатор отметил, что нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу было бы неплохо прислушаться к словам своего потенциального оппонента по поводу СНВ и иранского соглашения и оценить реакцию американского общества и зарубежных союзников. "Ведь сам Дональд Трамп шел к президентству, среди прочего, с идеями ядерного разоружения. Может, нет смысла отдавать эту тему на откуп оппонентам", - заключил глава международного комитета СФ.

О договоре

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. Но действующая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно сигнализировала, что считает продление договора маловероятным. Однозначно на этот счет она не высказывалась.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) - добавлены подробности.