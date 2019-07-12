Липецкий избирком принял девять заявок от претендентов на пост губернатора региона

ТАСС, 12 июля. Областная избирательная комиссия Липецкой области завершила прием заявлений от желающих участвовать в выборах на пост губернатора. О своих намерениях стать главой региона заявили девять человек, выдвинутых девятью политическими партиями, сообщила ТАСС в пятницу представитель регионального избиркома Жанна Которова.

"Завершили прием заявок на участие в выборах главы Липецкой области. Документы подали девять кандидатов от девяти политических партий. С 14 июля по 24 июля начнется прием документов на регистрацию кандидатов, с момента их получения комиссии облизбиркома дается 10 дней, чтобы принять решение о регистрации кандидата или об отказе в ней", - сказала Которова.

Она уточнила, что не позднее 2 августа станет известно, кто из девяти кандидатов войдет в списки голосования для жителей Липецкой области. Согласно уставу Липецкой области, участвовать в выборах на должность губернатора могут только кандидаты, выдвинутые политическими партиями.

По данным Липецкого облизбиркома, об участии в выборах губернатора Липецкой области заявили выдвинутый политической партией "Коммунисты России" гендиректор липецкой компании "Топаз" 53-летний Андрей Плотников, представитель ЛДПР 42-летний депутат Госдумы Александр Шерин, 53-летний липецкий предприниматель и член Казачьей партии России Вадим Давыдов, кандидат от партии "Единая Россия" 52-летний врио главы региона Игорь Артамонов, 36-летний депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников от "Парнаса", а также депутат облсовета и член КПРФ 41-летний Сергей Токарев.

Кроме того, заявление подали кандидат от "Справедливой России" и депутат облсовета 49-летняя Лариса Ксенофонтова, представляющий Аграрную партию России липецкий предприниматель 54-летний Евгений Третьяков и от "Патриотов России" - руководитель регионального клуба ДОСААФ 41-летний Андрей Григорьев.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.