Три кандидата зарегистрированы на довыборы в Госдуму от Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Претенденты, выдвинутые ЛДПР, "Яблоком" и "Коммунистами России", зарегистрированы в качестве кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме в пятницу.

"Представившие документы Алексей Чурсинов (ЛДПР), Анна Черепанова (партия "Яблоко"), Дмитрий Перевязкин (компартия "Коммунисты России") зарегистрированы решением окружной избирательной комиссии округа № 134", - сказали в региональном избиркоме.

Ранее документы для выдвижения в качестве кандидатов на довыборы в Госдуму от Новгородской области также подали представитель КПРФ Нина Останина, кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Игнатов и от Партии роста Дмитрий Тарасов. Документы находятся на рассмотрении.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.