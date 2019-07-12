Захарова: паспортизация россиян с двойным гражданством в Туркмении идет в координации с РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Процесс паспортизации проживающих в Туркмении россиян с двойным гражданством идет в соответствии с двусторонними договоренностями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в пятницу на сайте ведомства.

"Действительно, в настоящее время совместными усилиями, в координации с туркменскими партнерами решается вопрос документирования паспортами россиян-бипатридов", - отметила она.

Проблема с бипатридами возникла из-за того, что туркменская сторона полагает недействующим подписанный в 2003 году и не ратифицированный российской стороной протокол о двойном гражданстве с РФ. На этом основании Ашхабад не признает за проживающими в Туркмении россиянами право на двойное гражданство, полученное после 2003 года.