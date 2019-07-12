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Курский избирком принял документы от пяти кандидатов на выборы губернатора

Политики должны до 24 июля представить листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Курской области подвела итоги выдвижения кандидатов на предстоящие 8 сентября выборы губернатора региона. Документы в избирком подали четыре представителя региональных отделений партий "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а также врио главы области Роман Старовойт, не состоящий ни в одной из политических партий и выдвинутый "Единой Россией" по итогам праймериз, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального избиркома.

"Завершено выдвижение кандидатов на выборах губернатора Курской области. О своем намерении принять участие в выборах, которые пройдут 8 сентября, в региональный избирком заявили кандидат регионального отделения партии "Единая Россия" Роман Старовойт, кандидат регионального отделения партии "Зеленые" Татьяна Черникова, кандидат курского отделения ЛДПР Владимир Федоров, кандидат курского отделения КПРФ Владимир Фирсов и Николай Карцев, кандидат регионального отделения партии "Справедливая Россия", - сказали в пресс-службе избиркома области.

С 14 июля региональный избирком начнет прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Курской области. Все заявившиеся участники кампании должны до 24 июля включительно представить в облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидатам потребуется собрать 214 подписей.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Романа Старовойта в начале октября 2018 года, 12 октября он сменил на этой должности Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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