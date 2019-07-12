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Северный Кавказ

Первый вице-премьер Ингушетии ушел в отставку

Багаудин Оздоев являлся первым вице-премьером с 2017 года.

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

"Указом врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова от 11.07.2019 № 111 первый заместитель председателя правительства Багаудин Оздоев освобожден от должности", - говорится в сообщении.

Оздоев являлся первым вице-премьером с 2017 года. Ранее он занимал в регионе должности вице-премьера с 2011 по 2013 годы, был помощником-советником главы региона с 2013 по 2014 годы.

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