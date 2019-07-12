Первый вице-премьер Ингушетии ушел в отставку

Захарова: паспортизация россиян с двойным гражданством в Туркмении идет в координации с РФ

Проблема с бипатридами возникла из-за того, что в Ашхабаде считают недействующим подписанный в 2003 году и не ратифицированный российской стороной протокол о двойном гражданстве с Россией

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