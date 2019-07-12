Песков: РФ внимательно следит за ситуацией вокруг законопроекта о новых санкциях США

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за обсуждением в США очередного законопроекта о санкциях против Москвы, однако пока нет необходимости выступать с какими-то комментариями на это счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы безусловно внимательно наблюдаем за подобными процессами", - сказал он.

"Давайте не будем забегать вперед!" - призвал Песков. "Законопроект должен пройти по необходимой юридической лестнице, должен быть подписан президентом США перед тем, как он вступит в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов!" - сказал пресс-секретарь.

11 июля Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого РФ вмешательства в американский избирательный процесс. Сам проект оборонного бюджета Палате представителей еще только предстоит одобрить. Если законопроект будет утвержден нижней палатой Конгресса, поправка должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, прежде чем проект оборонного бюджета уже в новой версии отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд.