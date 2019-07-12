Песков считает более важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского, чем ее оценки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Факт первого контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского важен сам по себе, а эмоциональные оценки состоявшейся беседы вторичны. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор", - сказал он, отвечая на вопрос о том, доволен ли Путин состоявшейся беседой. "Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - заявил он.

По словам Пескова, первый разговор президентов России и Украины был прагматичным и занял около 20 минут. "Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля. По его оценке, "разговор носил достаточно прагматичный характер".

"Пока конкретного понимания нет", - сказал представитель Кремля про планы провести новый телефонный разговор Путина и Зеленского.

Он не стал отвечать на вопрос, с каких слов начал разговор Зеленский, ранее обещавший, что при первой возможности спросит Путина про Крым и Донбасс. Песков посоветовал "адресовать вопрос украинским визави". При этом пресс-секретарь российского лидера сообщил: "Путин начал разговор со слова "здравствуйте".

Отвечая на вопросы, обсуждали ли президенты освобождение украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы РФ в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года, и журналиста Кирилла Вышинского, которому на Украине предъявлены обвинения в госизмене и незаконном обороте оружия, Песков напомнил о договоренности "продолжить работу на уровне экспертов".

Представитель Кремля отметил, что лидеры также затрагивали тему "продолжения работы в нормандском формате". "Именно в нормандском формате", - подчеркнул Песков.

В четверг вечером Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Путину позвонил Зеленский. Представители команды Зеленского назвали прошедшую беседу "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.