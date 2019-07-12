ЦИК РФ заверил списки кандидатов трех партий на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу заверил списки кандидатов от трех политических партий на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Речь идет о списках кандидатов от партий "Единая Россия", "Родина" и "Патриоты России". ЦИК также зарегистрировал уполномоченных представителей всех партий на довыборах.

Ранее генсовет единороссов выдвинул кандидатом от партии в Орловской области ректора Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольгу Пилипенко, в Новгородской области - зампредседателя правительства региона Юрия Бобрышева, в Свердловской области - олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, а в Хабаровском крае - певицу и композитора Вику Цыганову.

Партия "Родина" выдвинула Владимира Воробьева кандидатом от партии на довыборы в Хабаровском крае, Сергея Кузнецова - в Орловской области. От "Патриотов России" единственным кандидатом на довыборах депутатов Госдумы будет Олег Котов. Он баллотируется по Хабаровскому краю.

ЦИК 24 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы депутатов Госдумы. Первой документы подала Партия роста. Списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями, должны быть представлены до 13 июля.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам. На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.