Песков: РФ и Турция выполняют обязательства по контракту по поставкам С-400

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поставки российских комплексов С-400 в Турцию осуществляются в строгом соответствии с контрактом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, Песков признался: "Я ничего нового в данном случае не сообщу".