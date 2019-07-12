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Песков: РФ и Турция выполняют обязательства по контракту по поставкам С-400

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поставки российских комплексов С-400 в Турцию осуществляются в строгом соответствии с контрактом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, Песков признался: "Я ничего нового в данном случае не сообщу".

Теги
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