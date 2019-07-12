Песков не видит повода комментировать сообщения о финансировании из РФ партии в Италии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать сообщения о якобы полученном из РФ финансировании итальянской партии "Лига".

На сайте BuzzFeed была размещена публикация, в которой утверждается, что партия "Лига" получала финансирование из России. Лидер партии, вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини категорически опроверг эти утверждения. Сальвини известен своим положительным отношением к России и ее руководству.

Говоря о публикации BuzzFeed, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "здесь нечего комментировать". "Мы видели в СМИ сообщения, мы также ознакомились с распечаткой записи, из которой ровным счетом ничего не следует, поэтому не видим вообще повода для комментария", - подчеркнул представитель Кремля.