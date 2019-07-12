Путин и Аббас обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил ближневосточное урегулирование в контексте продвижения мирного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений", - говорится в сообщении Кремля. "Палестинский лидер выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению", - отмечается в сообщении.

Затрагивались также актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере. Лидеры договорились о продолжении контактов. Телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

В новость были внесены изменения (13:06 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце.