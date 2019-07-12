Косачев отметил позитивные итоги переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев позитивно оценил итоги трехдневных переговоров властей Венесуэлы с оппозицией, отметив, что есть шанс на урегулирование ситуации в стране.

"Полагаю, многие с надеждой следили за ходом переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции республики Хуаном Гуайдо. Поэтому ободряющие новости с Барбадоса, где три дня шли напряженные дискуссии между сторонами, конечно же, не могут не радовать: процесс пошел", - написал Косачев в Facebook.

"Создан постоянный формат диалога, а по данным МИД Норвегии (страны - посредника на межвенесуэльских переговорах) речь идет о перспективе "достижения согласованного решения в рамках конституции". То есть налицо шанс, что важным будет не только сам факт переговоров, но и их итог", - добавил сенатор.

Он отметил, что от позитивных итогов переговоров в выигрыше народ Венесуэлы, а также все те, кто ставил на мирное урегулирование и законность процесса. Проиграли же, по его словам, те, "кто делал ставку на давление или даже интервенцию извне, на мятеж внутри, кто по привычке вмешался во внутренние дела Венесуэлы, признав ее главой более удобного для себя политика".

"Конечно же, до конца мирного процесса еще далеко. И неизвестно, каким он будет. Однако уже ясно: стороны смогли проявить волю и желание. При этом важным фактором оказалась стойкость законной власти Венесуэлы, не сдавшейся перед массированным шантажом, но и показавшей готовность разговаривать с оппозицией, действительно представляющей весьма широкие группы населения", - подчеркнул Косачев, пожелав успеха в достижении мира в дружественной России стране.

О переговорах

В четверг губернатор штата Миранда Эктор Родригес, участвовавший в переговорах с оппозицией на Барбадосе заявил, что власти Венесуэлы считают возможным достичь соглашения с оппозицией для урегулирования ситуации в стране.

Ранее МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе между оппозицией и властями Венесуэлы, сообщил, что стороны договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, которая будет действовать на постоянной основе.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе.