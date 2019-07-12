Координатор отделения ЛДПР в Орловской области выдвинулся на довыборы депутата Госдумы

ТАСС, 12 июля. Координатор орловского регионального отделения ЛДПР Роман Неверов подал документы в избирательную комиссию Орловской области для выдвижения кандидатом на дополнительные выборы депутата Госдумы. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального избиркома.

"В Избирательную комиссию Орловской области <...> представлены документы от кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого ЛДПР по одномандатному избирательному округу № 145, Неверова Романа Андреевича, 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, Неверов работает ведущим специалистом по информационной открытости в Орловском региональном объединении строителей. Он родился в 1988 году в Орле, в 2010 году закончил Орловский государственный технический университет, с 2018 года является координатором орловского регионального отделения ЛДПР.

По данным облизбиркома, Неверов стал пятым кандидатом, подавшим документы на выдвижение в депутаты Госдумы, ранее это сделали гражданская активистка Марина Прокофьева, представитель КПРФ Иван Дынкович, выдвиженец партии "Коммунисты России" Михаил Орлов и кандидат от партии "Яблоко" Валерий Чудо.

Ранее о своем намерении участвовать в довыборах в Госдуму сообщил представитель партии "Справедливая Россия" Руслан Перелыгин. Предварительное голосование (праймериз) "Единой России" по определению кандидата на довыборы выиграла ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Депутатский мандат в нижней палате парламента освободился после смерти Николая Ковалева. В 1996-1998 годах он возглавлял ФСБ РФ, с 1999 года являлся депутатом Госдумы нескольких созывов.