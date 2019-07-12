Путин поздравил президента Литвы со вступлением в должность

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства. Поздравление в пятницу опубликовано на сайте посольства РФ в Литве.

"Примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики", - отмечается в послании. Новому литовскому лидеру Путин пожелал "успехов, а также здоровья и благополучия".

В столице Литвы в пятницу проходят мероприятия инаугурации Науседы. В Сейме (парламенте) он принес президентскую присягу, после чего официально вступил в должность.

До избрания в мае главой государства Науседа на протяжении многих лет - почти до участия в президентской гонке - работал советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы. Известность 55-летнему экономисту, возглавившему на пять лет государство, принесли комментарии и аналитические статьи в СМИ по вопросам экономики.