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Возвращение России в ПАСЕ

Грушко пообещал, что Россия выплатит взносы в Совет Европы за 2017-2018 годы

По словам замглавы МИД РФ, для этого надо совершить определенные внутренние процедуры
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия погасит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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"Мы работаем над этим, мы выплатим, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Первую сумму выплатили за этот год, работаем над этим [выплатами]. Для этого надо совершить определенные внутренние процедуры. Работа ведется".

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую в полном объеме полномочия российской делегации, которая с 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Теги
РоссияГрушко, Александр ВикторовичВозвращение России в ПАСЕ
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