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Выход США и России из ДРСМД

Грушко назвал грубейшим нарушением ДРСМД размещение установок Mk-41 в Европе

Речь идет об установках, размещенных, в частности, в Румынии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Размещение на территории Европы американских пусковых установок Mk-41 грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Пусковые установки Mk-41, которые размещены в Румынии и в ближайшее время будут размещены в Польше, предназначены и для пуска ракет Tomahawk средней дальности. Это грубейшее нарушение Договора об РСМД", - сказал он.

"К тому же мы отмечаем, что в американских стратегических документах, относящихся к сфере военного планирования, уже прямо говорится о том, что целью американской ПРО должен быть военный потенциал средней дальности России и Китая", - добавил высокопоставленный дипломат.

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СШАРумынияРоссияПольшаГрушко, Александр ВикторовичВыход США и России из ДРСМД
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