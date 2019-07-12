Грушко назвал грубейшим нарушением ДРСМД размещение установок Mk-41 в Европе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Размещение на территории Европы американских пусковых установок Mk-41 грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Пусковые установки Mk-41, которые размещены в Румынии и в ближайшее время будут размещены в Польше, предназначены и для пуска ракет Tomahawk средней дальности. Это грубейшее нарушение Договора об РСМД", - сказал он.

"К тому же мы отмечаем, что в американских стратегических документах, относящихся к сфере военного планирования, уже прямо говорится о том, что целью американской ПРО должен быть военный потенциал средней дальности России и Китая", - добавил высокопоставленный дипломат.