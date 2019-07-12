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Полпред в ЮФО представил врио губернатора Севастополя Развожаева

Михаил Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в пятницу представил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева депутатам Законодательного собрания региона, представителям власти и общественности.

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Биография врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом.

"Указом главы государства исполняющим обязанности главы города Севастополь назначен Развожаев Михаил Владимирович ", - сказал Устинов на церемонии представления.

Он отметил, что опыт работы Развожаева на государственной службе и по главе исполкома ОНФ, будет способствовать ему в практической деятельности на посту руководителя города федерального значения.

"Сейчас перед Севастополем открываются новый горизонты развития. Президент РФ уделяет значительное внимание тому, чтобы Севастополе были созданы все условия для динамичного социального и экономического развития, чтобы повышалось благосостояние севастопольцев и качество их жизни. Все необходимое для этого имеется", - отметил Устинов.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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