Врио главы Севастополя Развожаев за год определится с участием в выборах губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя 38-летний Михаил Развожаев намерен в течение года определиться с вопросом участия в выборах главы города, которые состоятся не ранее 2020 года.

"По законодательству выборы состоятся через год, у меня есть год, чтоб проявить себя, показать, как я умею и могу работать, и принять решение о выдвижении на выборы, если соответствующие условия будут созданы моей же работой и усилиями", - сказал Развожаев журналистам.

Он отметил, что намерен приложить все усилия, чтобы показать, что достоин доверия жителей города.

"Для меня действительно высокая честь получить такое поручение от президента - приехать в Севастополь для того, чтобы организовать работу в городе… Я приложу все свои усилия, постараюсь своей работой показать, работой всей команды, что я достоин доверия севастопольцев", - сказал Развожаев.

Новый глава города отметил, что намерен определиться со своей командой в течение месяца.

"Процесс не затянется, в течение ближайшего месяца с командой вопрос будет решен", - сказал Развожаев.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.