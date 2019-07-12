Эксперт: интервью со свидетелями показывают, что в сирийской Думе не было химатаки

ГААГА, 12 июля. /ТАСС/. Интервью со свидетелями в Сирии показывают, что в Думе не было химической атаки. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По его словам, организация в конце июне-начале июля провела опросы людей, проживающих в подъезде дома, в котором были обнаружены тела погибших в результате химической атаки. "Эти опросы показали, что атаки не было и что проживающие уже долгое время в доме люди не знали людей, якобы ставших жертвами воздействия хлора", - отметил Григорьев.

Такую работу, по словам эксперта, могли провести и специалисты ОЗХО, однако, по каким-то причинам этого сделано не было.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.