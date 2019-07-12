{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Эксперт: Россия передаст ОЗХО доказательства, подтверждающие фабрикацию инцидента в Думе

ГААГА, 12 июля. /ТАСС/. Россия намерена передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новые доказательства, в том числе интервью с местными жителями, которые подтверждают, что инцидент в Думе был сфабрикован. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"На данный момент представленная информация [по инциденту в Думе] является абсолютным эксклюзивом, - отметил он. - Мы попросим постпреда [РФ при ОЗХО Александра] Шульгина передать данные в ОЗХО и будем просить от организации какой-либо реакции".

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Кризис в Сирии
Эксперт: интервью со свидетелями показывают, что в сирийской Думе не было химатаки
Сообщения о применении химического оружия в городе в 2018 году распространили несколько неправительственных организаций, в том числе "Белые каски"
Читать полностью