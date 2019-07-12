Посольство России призвало Лондон снять завесу секретности со смерти бизнесмена Глушкова

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании призвало официальный Лондон предать гласности обстоятельства убийства российского предпринимателя Николая Глушкова по прошествии одного года и четрыех месяцев после его загадочной смерти. Об этом заявил ТАСС в пятницу пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Поскольку речь идет об убийстве российского гражданина, об интересах его родственников и близких, намерены продолжать призывать Лондон снять завесу секретности с обстоятельств смерти Николая Глушкова", - сообщил он.

Дипломат напомнил, что с момента таинственной смерти бизнесмена в Лондоне прошло уже 16 месяцев и "все это время британские власти продолжают отказываться от предоставления информации о ходе расследования, одновременно демонстративно игнорируя многочисленные официальные обращения российской стороны". По его словам, такое поведение правительства консерваторов вызывает беспокойство.

"Как представляется, официальный Лондон, взяв курс на утаивание от общественности правды об обстоятельствах гибели Николая Глушкова путем замалчивания хода и обстоятельств расследования вкупе с категорическим отказом от какого-либо сотрудничества с российской стороной, не только очевидно вредит выяснению истинных причин случившегося, но и грубейшим образом нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", - сказал пресс-секретарь.

"Расцениваем такое поведение британских властей как давно вышедшее не только за рамки правового поля, но и нормального дипломатического общения и принятых в межгосударственном взаимодействии приличий", - добавил представитель российского посольства.

Дело Глушкова

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд, ведущий расследование по делу убийстве россиянина, ранее отмечал, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь" убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.