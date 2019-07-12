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Песков отверг предположения СМИ о финансировании Россией итальянской "Лиги"

По словам представителя Кремля, в опубликованной сайтом BuzzFeed записи речь не идет "ни о каких деньгах для партии"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Кремль категорически отверг предположения о якобы имевших место переговорах представителей России с членами итальянской партии "Лига" о финансировании этой политической силы. Отвечая на вопрос ТАСС об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение шумихой вокруг этих публикаций.

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"Мы действительно обратили внимание на публикацию записей этих разговоров", - сказал он, комментируя статью американского сайта BuzzFeed, в которой утверждалось, что "Лига" получала финансирование из России. "По нашему мнению, странно, что вокруг нее возникла такая шумиха. Ни о каких деньгах для партии там речи, очевидно, не идет", - подчеркнул пресс-секретарь. "Можно выразить только удивление", - добавил он.

"Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки", - заявил Песков.

Ранее лидер партии "Лига", вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, известный своим положительным отношением к России и ее руководству, категорически опроверг утверждения BuzzFeed. Он уполномочил своих юристов защищать партию от любых обвинений в финансировании из РФ.

Прокуратура Милана, открывшая расследование на основании публикаций в BuzzFeed и в итальянском еженедельнике L'espresso, квалифицировала дело как международную коррупцию. Главный подозреваемый по делу - один из соратников Сальвини, президент ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини. Именно его голос, по мнению обвинения, звучит в распространенной BuzzFeed аудиозаписи беседы с предполагаемыми российскими предпринимателями, "близкими Кремлю", с которыми обсуждается возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере €65 млн якобы могла получить партия.

Теги
ИталияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСальвини, Маттео
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