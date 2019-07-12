{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы губернатора Санкт-Петербурга

Беглов принял решение участвовать в предвыборных дебатах в Санкт-Петербурге

Действующий врио главы города заявил, что "считает важным честно и открыто представить" свое видение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение - обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга", - написал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургВыборы губернатора Санкт-Петербурга
Кризис в Сирии
Эксперт: интервью со свидетелями показывают, что в сирийской Думе не было химатаки
Сообщения о применении химического оружия в городе в 2018 году распространили несколько неправительственных организаций, в том числе "Белые каски"
Читать полностью