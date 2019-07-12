Корпус "За чистые выборы" пришлет наблюдателей на допучастки на выборах главы Петербурга

ТАСС, 12 июля. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" подготовит наблюдателей для обеспечения контроля за голосованием на дополнительных участках в Ленинградской и Псковской областях, где жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора города 8 сентября. Об этом сообщила руководитель исполкома движения Алена Булгакова.

"Корпус "За чистые выборы" планирует обеспечить контроль за голосованием на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях", - сказала Булгакова, слова которой приводит пресс-служба движения.

По ее словам, в настоящее время идет подготовка наблюдателей. "Практика голосования за пределами региона, где проходят выборы, была апробирована в прошлом году в Москве, и мы можем говорить, что определенный запрос у населения на эту процедуру есть", - уточнила Булгакова.

Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко в среду заявил, что жители города смогут проголосовать на выборах губернатора на 92 экстерриториальных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях. По его словам, данное нововведение будет сделано по причине того, что достаточно большое количество петербуржцев будет находиться во время выборов за городом.

Выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября. В этом году в Санкт-Петербурге будут выбирать губернатора города, а также муниципальных депутатов.