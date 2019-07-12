Спецпредставитель президента России обсудил с Асадом ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Идлибе и создание конституционного комитета. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Кроме того, подробно обсуждалась ситуация "на земле" в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, - продолжили в МИД РФ. - Состоялся обмен мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления Сирии и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств".