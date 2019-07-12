Посольство РФ: в позиции Лондона, не пустившего RT на форум по свободе СМИ, нет логики

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Российской стороне трудно понять логику британских властей, отказавших российскому телеканалу RT и информационному агентство Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу посольством России в Соединенном Королевстве.

"Стало известно, что в ходе Глобальной конференции по свободе СМИ министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант полностью поддержал недопуск на мероприятие представителей телеканала RT и агентства Sputnik, назвав их "не свободными СМИ, а рупорами российского государства". Это прискорбно. Глава Форин оффиса упустил отличную возможность отмежеваться от ошибки подчиненных и занять позицию, которая соответствовала бы заявленным целям конференции - поощрение свободы СМИ, в т. ч. от вмешательства государств, - говорится в комментарии посольства. - Трудно понять логику британской стороны".

В посольстве обратили внимание на то, что на мероприятие были допущены корреспонденты российских СМИ, вещающих в самой России, но не было представителей RT, вещающего на Великобританию на основе действительной британской лицензии.

"На случай несоблюдения правил вещания в стране имеется формально независимый от правительства регулятор Ofcom и судебные органы. Кстати, не далее как в июне Высокий суд Лондона указал, что претензии Ofcom к RT являются спорными и нуждаются в дополнительном изучении. Форин оффис же свои "санкции" против телеканала уже реализует - как и по многим другим вопросам, без надлежащей процедуры и предъявления доказательств, - добавили российские дипломаты. - Таким образом, полностью и окончательно подтвердился изначальный вывод посольства о том, что мы имеем дело с прямой политически мотивированной дискриминацией российских СМИ".

В посольстве также указали, что на публичное требование МИД России к Лондону предоставить факты, на основании которых было принято решение о недопуске российских СМИ на конференцию, так и не было получено ответа.