Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в столичной прокуратуре.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о том, что 14 июля в 14:00 в Новопушкинском сквере пройдет встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".

"Установлено, что вышеуказанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано. В связи с этим прокурор Центрального административного округа вынес предостережения организаторам встречи Дарье Бесединой, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кириллу Гончарову, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Максиму Круглову, Дмитрию Клочкову, Сергею Митрохину, Елене Русаковой, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Сергею Цукасову, Роману Юнеману, Константину Янкаускасу, Илье Яшину о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения", - подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, анонсированная на 14 июля, будет являться несанкционированным публичным мероприятием.

По словам одного из организаторов акции Дмитрия Гудкова, на эту встречу в социальной сети Facebook зарегистрировались более 3 тыс. человек.