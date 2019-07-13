Эксперт: в Париже украинская делегация демонстрировала "довольно конструктивный подход"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Делегация Украины на прошедшей в Париже в пятницу встрече помощников глав стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) продемонстрировала конструктивный подход к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"На состоявшейся вчера в Париже встрече помощников лидеров "нормандской четверки" обсуждались планы дальнейших действий в рамках нормандского формата и минской контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Францию и Украину представляли новые люди, недавно заступившие на свои посты - Эмманюэль Бонн и Вадим Пристайко. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова. Намечены конкретные решения как на среднесрочную перспективу, так и на очередную сессию контактной группы, которая пройдет в ближайшую среду в Минске", - сказал Чеснаков.

Эксперт отметил, что в отличии от предшественников, новый представитель продемонстрировал конструктивный подход к решению вопроса урегулирования ситуации в Донбассе. "По отзывам участников встречи, новая украинская делегация демонстрировала довольно конструктивный подход, ее стиль резко контрастировал с манерами предшественников. Имеет ли новая форма столь же новое содержание, покажут ближайшие дни. Если на контактной группе в Минске удастся согласовать намеченные в Париже компромиссы по демонтажу военных укреплений, а также ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской, то это станет хорошим знаком. Если нет, то будет ясно, что по сути позиция Украины осталась прежней - саботаж и забалтывание минского процесса. Скоро увидим. Будем надеяться на лучшее", - отметил директор Центра политической конъюнктуры.

Он также добавил, участники встречи обсудили возможность очередной встречи лидеров в нормандском формате. "Насколько известно, в Париже также прошла дискуссия о возможности встречи лидеров "нормандской четверки". К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", заключил Чеснаков.