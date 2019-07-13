МИД РФ: Россия и Казахстан согласовали ряд демаркационных вопросов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан в рамках прошедшего 8-12 июля в Самаре заседания совместной демаркационной комиссии двух стран утвердили решения по некоторым участкам российско-казахстанской границы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, а также согласовали ряд вопросов, касающихся полевых демаркационных и камеральных работ", - информировали в министерстве.

Переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, подчеркнули в дипведомстве.

Следующее заседание комиссии планируется провести в августе 2019 года в Казахстане.