Семь партий подали списки кандидатов на выборы в парламент Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Представители семи партий подали в избирательную комиссию Кабардино-Балкарии списки кандидатов на участие в выборах в парламент республики шестого созыва. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель руководителя избиркома Мусса Джаппуев.

"Десять политических партий уведомили нас о выдвижении своих кандидатов для участия в выборах в парламент КБР шестого созыва, семь из которых предоставили необходимые списки. Среди них "Единая Россия", список кандидатов которой возглавил врио главы КБР Казбек Коков, КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР (список возглавил руководитель партии Владимир Жириновский), партия "Зеленые", коммунистическая партия "Коммунисты России", "Гражданская платформа", - сказал Джаппуев.

Он отметил, что до 24 июля эти партии должны предоставить в избирком документы на регистрацию.

Партиям "Гражданская платформа" и "Коммунисты России" предстоит собрать подписи в свою поддержку. Остальные партии от этого освобождены, так как представлены в Госдуме или парламенте Кабардино-Балкарии.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, был избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на 5 лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (50 депутатов, которая набрала тогда 62,28% голосов избирателей), КПРФ и "Справедливая Россия" (по 8 депутатов, по 11,55%), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 2 депутата, по 5,11%).

Выборы депутатов парламента республики шестого созыва назначили на единый день голосования, 8 сентября.