Венедиктов отметил единый подход ко всем кандидатам на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы шестого созыва от "Единой России" Ренат Лайшев утратил статус кандидата в депутаты следующего созыва, поскольку не предоставил подписи в свою поддержку в окружную избирательную комиссию, следует из копии решения окружной избирательной комиссии №35, которая есть в распоряжении ТАСС. По мнению главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя столичной Общественной палаты и председателя общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексея Венедиктова, это свидетельствует об одинаковом отношении ко всем кандидатам.

"Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №35 решила признать Лайшева Рената Алексеевича, Литвинову Наталью Игоревну, Менделеева Сергея Владимировича, Милова Владимира Станиславовича, Пашаева Эльмана Магеррам Оглы утратившими статус кандидата в депутаты в связи с непредставлением ими документов, необходимых для регистрации", - говорится в решении ОИК №35.

Милонов, Пашаев, Менделеев - самовыдвиженцы, Литвинова - член партии "Единая Россия".

По мнению Венедиктова, это прецедент, означающий единый подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы. "В округе № 35 [где Владимир Милов собирался баллотироваться] комиссия отказала в регистрации Ренату Лайшеву, действующему депутату Мосгордумы от "Единой России", ныне самовыдвиженцу при поддержке той же "Единой России". Подписи. К кандидатам надо относиться одинаково", - написал он в своем Telegram-канале.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Проверка подписей должна завершиться 14 июля.