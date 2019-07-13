Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый снял кандидатуру с выборов в Заксобрание города

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Бывший "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый отказался участвовать в выборах в городское Законодательное собрание. Об этом он говорит в своем обращении к горожанам, распространенном в субботу.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов", - пишет Чалый в обращении, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. Он пояснил, что в составе Заксобрания собирался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова, однако после смены руководства города необходимость бороться за мандат у Чалого, по его словам, отпала.

В городской избирательной комиссии ТАСС уточнили, что Чалый не может продолжить участие в выборах, так как не предоставил в избирком материалы, необходимые для его регистрации как кандидата в депутаты.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В пятницу Развожаев был официально представлен в Севастополе.

О выборах

Ранее сообщалось, что 8 июля Чалый подал заявление об участии в выборах в региональный парламент. Он собирался баллотироваться как самовыдвиженец по одному из одномандатных округов.

Чалый известен как активный участник событий Крымской весны, в 2014 году был "народным мэром Севастополя", возглавил Законодательное собрание первого созыва, куда был избран по списку регионального отделения "Единой России". Спустя два года ушел с поста спикера парламента из-за разногласий с тогдашним губернатором города Сергеем Меняйло.

В последнее время между исполнительной властью города и частью депутатов, в том числе Чалым, наблюдался затяжной конфликт. Так, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и Заксобрание не могли разрешить спорные моменты. В декабре ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.