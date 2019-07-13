Слуцкий анонсировал новые поставки российских вооружений в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий анонсировал продолжение сотрудничества между Россией и Ближним Востоком в сфере поставок отечественных вооружений в этот регион. Старт поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию является лишь "первой ласточкой", заявил он в субботу в интервью телеканалу RT .

"Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать", - сказал он.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным турецкого оборонного ведомства, в тот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. В Управлении оборонной промышленности Турции также заявили, что "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.