Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Украина должна обновить свое представление о ценностях и правовых нормах европейской цивилизации, движение к которым провозглашено украинским обществом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Нужно идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом. Это дорога к европейским ценностям. Нужно обновить в сознании весь пласт правовой, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед", - сказала она отвечая на вопрос ведущего, можно ли испытывать легкий оптимизм насчет российско-украинских отношений в связи с телефонными переговорами президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Дипломат отметила, что нашим странам "есть над чем работать". "Есть большая сфера и деятельности, и ответственности Киева, план действия намечен давно - это минские договоренности. Нужно его попросту выполнять, нужно выполнять те обязательства, которые вытекают из него", - добавила Захарова.

По мнению Захаровой, "после этого, когда это все будет реализовано на практике, можно будет приступить к оптимизму".

В четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.