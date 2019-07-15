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Паводок в Иркутской области
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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Ранее против Сергея Худоногова возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель думы Валерий Заречный.

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"Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором присутствовали 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за [принятие отставки], трое воздержались", - сказал Заречный.

Комментарием Худоногова ТАСС пока не располагает, его телефон выключен. Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщали, что он находится на больничном.

На прошлой неделе следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)". По версии следствия, 2 июля 2019 года Худоногов, используя свое служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района" организовал работы по ликвидации последствий паводка на свое участке.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Дело было возбуждено по итогам проверки, основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что на кадрах дом мэра Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова. Он также поручил организовать проверку достоверности попавшей в СМИ информации. Сам Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, являются вымыслом, в дальнейшем от комментариев он отказался. Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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