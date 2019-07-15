Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Закончивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную думу. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.